منتخب شباب العراق يستعد للتصفيات الآسيوية مبكراً.. إليك جدول المباريات

السومرية نيوز – رياضة



يسعى منتخب شباب العراق لبدء الاستعدادات مبكرًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب، بجدول مزدحم من المباريات.







وقال المدير الإداري لمنتخب شباب العراق نديم كري، إن "منتخب شباب العراق يبدأ العمل من الآن للتصفيات الآسيوية، إذ يسعى إلى تأمين أكبر عدد ممكن من المباريات التجريبية من أجل تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين سواء من المحليين أو المحترفين".



وأضاف أن "منتخب شباب العراق سيخوض مباراتين وديتين مع نظيره العماني في بغداد، إذ تم الاتفاق رسميًا بين الاتحادين العراقي والعماني على إقامة المباراتين في بغداد يومي 2 و5 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذ ستكون هاتين المواجهتين مهمتين جدًا لتحضير اللاعبين".



وأكمل أن "المنتخب العماني سيحضر إلى بغداد يوم 31 من شهر مايو/ أيار الحالي وسيغادر يوم 6 من شهر يونيو/ حزيران المقبل بعد انتهاء المواجهتين، إذ تم تهيئة جميع الأمور اللوجستية من مقر إقامة الفريق وغيرها من الأمور لنستضيف الأشقاء بأفضل شكل ممكن".



ونوه إلى أن "الاتحاد العراقي لن يكتفي بإقامة مباراتين فقط لمنتخب الشباب، حيث وجهنا الدعوة إلى الاتحادين الأردني والطاجيكي لخوض مباراتين وديتين أيضًا وتمت الموافقة المبدئية من الاتحادين والعمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية للاتفاق"، بحسب winwin. ومن المقرر أن تقام التصفيات الآسيوية خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، يرغب بإجراء مباريات ودية مبكرًا.وقال المدير الإداري لمنتخب شباب العراق نديم كري، إن "منتخب شباب العراق يبدأ العمل من الآن للتصفيات الآسيوية، إذ يسعى إلى تأمين أكبر عدد ممكن من المباريات التجريبية من أجل تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين سواء من المحليين أو المحترفين".وأضاف أن "منتخب شباب العراق سيخوض مباراتين وديتين مع نظيره العماني في بغداد، إذ تم الاتفاق رسميًا بين الاتحادين العراقي والعماني على إقامة المباراتين في بغداد يومي 2 و5 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذ ستكون هاتين المواجهتين مهمتين جدًا لتحضير اللاعبين".ونوه إلى أن "الاتحاد العراقي لن يكتفي بإقامة مباراتين فقط لمنتخب الشباب، حيث وجهنا الدعوة إلى الاتحادين الأردني والطاجيكي لخوض مباراتين وديتين أيضًا وتمت الموافقة المبدئية من الاتحادين والعمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية للاتفاق"، بحسب winwin.

وفي السياق، كشفت مصادر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن "التصفيات الآسيوية ستقام للفترة من 21 لغاية 29 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بمشاركة 47 منتخبًا يتم توزيعهم على 9 مجموعات، تضم 6 منها على 4 منتخبات وتضم 3 مجموعات منها على 5 منتخبات فقط".



وأكملت أن "المباريات ستلعب من جولة واحدة في كل بلد وتم توجيه الدعوة للبلدان الراغبة باستضافة المجموعات"، لافتة إلى أن "أعمار اللاعبين الذين يحق لهم المشاركة في التصفيات هم من مواليد 1 يناير/ كانون الثاني 2005 إلى مواليد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007".



وكان منتخب شباب العراق الذي تم ترحيله إلى المنتخب الأولمبي، قد نجح في حصد مركز الوصيف في كأس آسيا تحت 20 عامًا بأوزبكستان 2023 وتأهل أيضًا إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في الأرجنتين في العام ذاته.