بتصريح "مثير".. مدرب حراس الأولمبي العراقي يرد على أنباء الإقالة

وقال حميد، إن "عددًا من الزملاء نقلوا إلي مجموعة أنباء صراحة لا أعلم مدى صحتها، لكنني في الفترة الحالية لست متابعًا للأخبار بسبب انشغالي بظرف عائلي طارئ يخص والدي وشقيقي أيضًا كونهما يمران بشدة وظروف قاسية".وأضاف قائلًا: "مهما كان قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم، فأنا أدعم ذلك القرار وأيضًا سأدعم قرار المدرب راضي شنيشل في حال اتجه إلى الطلب بالاعتذار لي وعدم إكمال مسيرتي مع المنتخب الأولمبي العراقي، الأهم من كل ذلك أن يكون المنتخب العراقي بخير".وتابع مدرب حراس العراق: "نحن لسنا في طور من هو موجود ضمن الكادر التدريبي للمنتخب العراقي أو من يستقيل، الأهم أن العراق حقق الخطوة الكبيرة بالتأهل إلى أولمبياد باريس وأعتقد أن هذه الخطوة هي الأساس وستعود بفائدة كبيرة على الكرة العراقية مستقبلًا، بشرط أن يتوفر الدعم اللازم للمنتخب الأولمبي قبل الدخول في منافسات الأولمبياد".وأوضح أن "الشيء المهم الآن هو توفير ظروف إعداد سليمة للمنتخب العراقي بغض النظر عن حضور فلان أو فلان، نحن نريد أن يحقق المنتخب الأولمبي الإنجاز المطلوب والمأمول منه في باريس حينها سنتحمل المسؤولية إن كنا مع المنتخب العراقي وسنشجع إن كنا خارج أسوار المنتخب".