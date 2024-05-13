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بتصريح "مثير".. مدرب حراس الأولمبي العراقي يرد على أنباء الإقالة
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
رد مدرب حراس العراق الأولمبي صالح حميد، على أنباء إقالته بتصريح "جريء"، بعد انتشار أنباء تفيد بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر تنحيته بطلب من المدرب راضي شنيشل، بعد نهاية مشاركة "أسود الرافدين" في كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر.
وقال حميد، إن "عددًا من الزملاء نقلوا إلي مجموعة أنباء صراحة لا أعلم مدى صحتها، لكنني في الفترة الحالية لست متابعًا للأخبار بسبب انشغالي بظرف عائلي طارئ يخص والدي وشقيقي أيضًا كونهما يمران بشدة وظروف قاسية".
وأضاف قائلًا: "مهما كان قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم، فأنا أدعم ذلك القرار وأيضًا سأدعم قرار المدرب راضي شنيشل في حال اتجه إلى الطلب بالاعتذار لي وعدم إكمال مسيرتي مع المنتخب الأولمبي العراقي، الأهم من كل ذلك أن يكون المنتخب العراقي بخير".
وتابع مدرب حراس العراق: "نحن لسنا في طور من هو موجود ضمن الكادر التدريبي للمنتخب العراقي أو من يستقيل، الأهم أن العراق حقق الخطوة الكبيرة بالتأهل إلى أولمبياد باريس وأعتقد أن هذه الخطوة هي الأساس وستعود بفائدة كبيرة على الكرة العراقية مستقبلًا، بشرط أن يتوفر الدعم اللازم للمنتخب الأولمبي قبل الدخول في منافسات الأولمبياد".
وأوضح أن "الشيء المهم الآن هو توفير ظروف إعداد سليمة للمنتخب العراقي بغض النظر عن حضور فلان أو فلان، نحن نريد أن يحقق المنتخب الأولمبي الإنجاز المطلوب والمأمول منه في باريس حينها سنتحمل المسؤولية إن كنا مع المنتخب العراقي وسنشجع إن كنا خارج أسوار المنتخب".
وبين قائلًا: "الحضور في الكادر التدريبي للمنتخب العراقي لا يعني شيئًا، تحقيق النتيجة المشرفة هو الحلم الذي يسعى خلفه الجميع، أعتقد أن المنتخب العراقي بإمكانه تحقيق أفضل النتائج وأود أن أشكر الاتحاد العراقي والمدرب راضي شنيشل على تعاملهم الجيد معي".
وأتم مدرب حراس العراق بالقول: "فترة عملي الأخيرة مع راضي شنيشل، بالنسبة لي هي أجمل فترات حياتي، أشكر الجميع على كل شيء وأدعو الكادر التدريبي إلى التفكير بالإنجاز فقط وعدم الالتفات إلى الأشخاص لأن سمعة العراق فوق الجميع"، بحسب winwin.
يذكر أن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، قد أكد أنه قدم طلبًا إلى الاتحاد العراقي للاستعانة بمدربين مساعدين أجانب في أولمبياد باريس 2024.
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