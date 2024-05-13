الكشف عن قائمة ريال مدريد أمام ألافيس

ويغيب عن ريال مدريد للإصابة كل من: أوريلين تشواميني، ودافيد ألاباوفيما يلي قائمة ريال مدريد كاملة لمباراة الغد:حراسة المرمى: كورتوا، لونين، كيبا.الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي.الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارين.الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، دياز.وحسم ريال مدريد لقب بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي، بعد فوزه على قادش وهزيمة برشلونة أمام جيرونا في الجولة 34.ويتصدر الأبيض جدول الترتيب برصيد 90 نقطة، بفارق 15 نقطة عن جيرونا بالمركز الثاني، و17 نقطة عن برشلونة (الثالث).