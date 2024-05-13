المجهول يلاحق 6 لاعبين في ريال مدريد

ويتعلق الأمر بأربعة من النجوم القدامى؛ لوكا مودريتش، توني كروس، ناتشو ولوكاس فاسكيز، الذين لديهم عقود تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.وتنتهي أيضًا إعارة خوسيلو من إسبانيول وحارس المرمى كيبا أريزابالاغا من تشيلسي الشهر المقبل.وبدأ الحديث حول مستقبل السداسي بعد تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ.وتسلط "العين الرياضية" في السطور التالية الضوء على مصير اللاعبين، نقلا عن شبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية.لوكا مودريتشسبق أن قال النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش إن أولويته هي البقاء في البرنابيو، لكن هذا الموسم، تبدو الصورة أقل وضوحا بكثير.وأعرب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن سعادته مع لوكا مودريتش، ولكن الكرواتي يريد أن يكون دوره أكبر، ليبقى مستقبله غير واضح.ويشعر مودريتش أن لديه المزيد ليقدمه على أعلى مستوى، وفي بعض الأحيان يشعر بخيبة أمل بسبب دوره المحدود بعد تراجع مشاركاته مع الفريق هذا الموسم.توني كروسأراد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس تأجيل قراره إلى وقت لاحق من الموسم ليرى كيف يشعر جسديا، وفي هذا الجانب استمتع بموسم رائع باعتباره سادس أكثر لاعب استخداما في ريال مدريد.وتقول المصادر إن توني كروس اتخذ قراره بشأن مستقبله مع ريال مدريد وسيعلن عنه قريباً، وفي الوقت نفسه لم ترغب مصادر بالنادي في التعليق على مستقبله، رغم توقع بقائه في الفترة الماضية.رغم ذلك افتتح كروس فرعاً لأكاديميته في مدريد الموسم المقبل، وهو ما تم تفسيره على أنه إشارة إلى بقائه في النادي.ناتشو فيرنانديزمن المتوقع أن يرحل ناتشو عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم، وإذا لم يتغير شيء فستكون الأسابيع المقبلة هي الأخيرة كلاعب مع الميرينغي.ناتشو أخير مجلس الإدارة وكارلو أنشيلوتي بنيته بعدم تجديد عقده في مارس/آذار الماضي.وقال ناتشو: "أفكر في عيش تجربة جديدة وأفضل بأن تكون خارج أوروبا"، خاصة أنه لا يريد اللعب ضد ريال مدريد.لوكاس فاسكيزيميل لوكاس فاسكيز، ظهير أيمن الفريق، إلى تجديد عقده مع ريال مدريد، رغم أنه يعلم أنه بديل لداني كارفاخال، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل في صيف 2025.لقد أظهر فاسكيز أنه متعدد الاستخدامات، وأثبت قيمته للفريق في كل مرة احتاجه فيها، ويعتقد أنه سيتم الاعتماد عليه في المراحل الحاسمة من الموسم.وسبق أن عرض يوفنتوس على لوكاس فاسكيز راتبا أكبر من الذي يحصل عليه مع الريال وعقدا لعدة سنوات، لكن حب اللاعب للنادي والمدينة هو الذي أقنعه دائماً بالبقاء.خوسيلوكان خوسيلو بطل ريمونتادا وصول ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بعد تسجيل هدفين في الوقت القاتل أمام بايرن ميونخ في إياب نصف النهائي.ولن تكون هناك مشكلة بالنسبة لريال مدريد لدفع 1.5 مليون يورو لنادي إسبانيول للحفاظ على خوسيلو، خاصةً أن النادي سعيد أيضاً باحترافيته.ورغم احتمالية وصول كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والتعاقد مع إندريك، لكن الجهاز الفني للنادي يرى بأن خوسيلو يقدم صورة مختلفة في الهجوم.كيبا أريزابالاغافقد كيبا أريزابالاغا مركزه بعد إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا مع نهاية الموسم في ظل تألق الأوكراني أندري لونين.وأشاد النادي والجهاز الفني وغرفة تبديل الملابس بروح كيبا وشخصيته الطيبة، إلى جانب التزامه بمساعدة زملائه في الفريق.وأعرب كيبا عن رغبته في البقاء في النادي، ولكنه سيغادر في نهاية الموسم، خاصةً بعد تعافي تيبو كورتوا من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.