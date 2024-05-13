الشرطة يتجاوز أمانة بغداد ويعود للصدارة مؤقتاً

تغلب فريق الشرطة، اليوم الاثنين، على نظيره أمانة بغداد بهدفين لهدف في دوري نجوم العراق بكرة القدم.

وسجلت أهداف المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي، عبر ثلاث ركلات جزاء. وبهذا الفوز يتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق الدوري مؤقتاً برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن القوة الجوية الذي سيلعب أمام النجف يوم غد ولديه مباراة مؤجلة، بينما بقي رصيد الأمانة 18 نقطة في المركز 19.