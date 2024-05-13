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"نجوم العراق".. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نفط ميسان والحدود
Alsumaria Tv
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حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الحدود ونفط ميسان، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري نجوم العراق.
وسجل علي كريم في الدقيقة 63 من المباراة، ليحرز بريميل الكسندر هدف التعديل في الدقيقة 76 عبر ركلة جزاء.
وبهذا التعادل، وصل الحدود إلى النقطة 38 في المركز الثامن، بينما وصل نفط ميسان الى النقطة 37 في المركز الـ10.
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