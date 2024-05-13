الكشف عن مشاجرة بين الخليفي ومبابي.. هذا ما حدث

وسقط سان جيرمان في فخ الهزيمة بنتيجة (3-1) أمام ضيفه تولوز، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن كيليان مبابي وناصر الخليفي تشاجرا في ملعب حديقة الأمراء قبل المباراة.وأوضحت الصحيفة أن الخليفي طلب من مبابي تفسير سبب عدم ذكر اسمه في الفيديو الذي نشره وأعلن من خلاله الرحيل عن الفريق.وكان مبابي قد أعلن مساء يوم الجمعة الماضي، رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية الموسم الجاري، في مقطع فيديو بثه عبر حساباته الرسمية، ووجه من خلاله الشكر لجميع قيادات النادي والمدربين الحاليين والسابقين، دون أن يذكر اسم الخليفي.وأشارت الصحيفة إلى إن الخليفي أراد الحصول على توضيح من مبابي بشأن تجاهله.وذكرت أن ذلك كان في اجتماع بينهما فقط في غرفة خالية قبل ساعة من انطلاق المباراة ضد تولوز.وأوضحت: "لكن سرعان ما تحول الأمر إلى انفجار وتوترت الأجواء بينهما بشدة في هذا اللقاء".وأتمت الصحيفة بأن أحد شهود العيان قال إن "الجدران اهتزت" بسبب المشاجرة بين الخليفي ومبابي، الأمر الذي أدى لتأخر عمليات الإحماء لفريق باريس سان جيرمان.