برشلونة يهزم سوسيداد ويقفز لوصافة الليجا

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وسجل الأهداف لبرشلونة، لامين يامال في الدقيقة 40، ورافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة (90+3).



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وتجمد رصيد ريال سوسيداد عند 54 نقطة في المركز السابع.