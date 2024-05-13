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برشلونة يهزم سوسيداد ويقفز لوصافة الليجا
Alsumaria Tv
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حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".
وسجل الأهداف لبرشلونة، لامين يامال في الدقيقة 40، ورافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة (90+3).
وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وتجمد رصيد ريال سوسيداد عند 54 نقطة في المركز السابع.
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