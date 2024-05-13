تعادل درامي بين ليفربول وأستون فيلا

وجاءت ثلاثية الريدز عن طريق كل من: إيميليانو مارتينيز "هدف عكسي"، وكودي جاكبو، وجاريل كوانساه، في الدقائق (2 و23 و48)، بينما أحرز يوري تيليمانس وجون دوران "ثنائية" أهداف أستون فيلا (12 و85 و88).بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده للنقطة 79 في المركز الثالث، فيما وصل الفيلانز للنقطة 68 في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن ملاحقهم توتنهام، الذي خاض مباراة أقل.وكان بإمكان أستون فيلا حسم بطاقة التأهل لدوري الأبطال، اليوم، في حال فوزه على ليفربول، لكن التعادل أرجأ الأمر.وسيكون بإمكان توتنهام تقليص الفارق مع الفيلانز إلى نقطتين فقط، قبل الجولة الأخيرة من البريميرليج، إذا حقق الانتصار غدا على ضيفه مانشستر سيتي، الذي يقاتل آرسنال على اللقب.