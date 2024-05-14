ويحتضن ملعب المدينة الدولي المباراة الأولى عند الساعة السادسة عصرا التي تجمع فريق القوة الجوية وضيفه فريق النجف.ويسعى فريق القوة الجوية الذي يمتلك 59 نقطة التمسك بالصدارة من خلال تحقيق الفوز اليوم على المتحفز فريق النجف الذي يسعى للتواصل في سلسلة انتصاراته بعد قيادة المدرب عبد الغني شهد الذي تمكن من تحسين موقع الفريق ليصل للمركز الخامس برصيد 46 نقطة .بينما يشهد ملعب الشعب الدولي مباراة ديربي تجمع فريق نادي الطلبة وضيفه فريق الزوراء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.ويحاول الطلبة الذي تراجع للمركز الـ 11 برصيد 34 نقطة ولديه مباريات مؤجلة، من تعويض الكبوة التي تعرض لها في الجولة الـ 27 بعد تعرضه لخسارة صعبة امام فريق النجف 0-2 ، بينما يسعى الزوراء صاحب المركز الثالث برصيد 52 نقطة من تحقيق يضاف لسلسلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد عصام حمد واللحاق بغريميه القوة الجوية والشرطة.