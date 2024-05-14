بعد إصابته في كأس آسيا.. هل سيشارك "حسن خالد" بأولمبياد باريس؟

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واشتهر حسن خالد (20 عامًا) بهدفه في مرمى طاجيكستان بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، حيث جاء من تسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء.وقال خالد، "طموحي كان أن أكمل المنافسة مع زملائي المشوار في كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، لكن للأسف الإصابة حالت دون ذلك، أجريت تدخلًا جراحيًا على مستوى الركبة في مستشفى سبيتار في قطر فورًا بعد الإصابة التي لحقت بي في البطولة".وأضاف: "الإصابة التي تعرضت لها كانت بالغة القوة وهي تمزق في الوتر الأمامي للركبة والتي على إثرها انتهت مشاركتي في البطولة، تألمت كثيرًا لأنني لم ألعب بالقدر الكافي؛ ولكنني سعيد لأن الجمهور يتذكرني بعد الهدف الذي سجلته في مرمى طاجيكستان".وأكمل: "الاتحاد العراقي لكرة القدم وبشخص رئيسه الكابتن عدنان درجال، هو مَن تكفل بأجور إجراء العملية الجراحية والإعداد والتأهيل في قطر وعلى نفقة اتحاد الكرة العراقي وهذا موقف كبير لن أنساه، كون العلاج هنا مميزًا ومن ضمن الأفضل في العالم".وأردف بالقول: "الأطباء أخبروني أن مدة غيابي عن الملاعب ستكون 4 أشهر وبذلك سأكون غائبًا عن المنتخب العراقي في الأولمبياد المقبلة، الحلم تبخر للأسف لأن اللعب أمام منتخبات كبيرة مثل الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا شيء مهم وسيجعلك محط أنظار العديد من الأندية في العالم".وعن توقعاته بمشاركة المنتخب الأولمبي العراقي في الأولمبياد الصيفية، أكد خالد حسن: "المنتخب الأولمبي العراقي يضم عناصر شبابية بإمكانها تحقيق الإنجاز وجلهم من المواهب، لذلك فإن حظوظ العراق قوية للوصول إلى الأدوار النهائية ويجب أن نؤمن بذلك ما دمنا نمتلك المواهب والإمكانيات".وفي نهاية حديثه تطرق خالد للمدرب راضي شنيشل قائلًا: "راضي شنيشل مدرب محترم وهو على تواصل دائم معي وبشكل متكرر يسأل عن حالتي الصحية وجاهزيتي، أقدّر ذلك كثيرًا وهو بمثابة أب لكل اللاعبين وأتمنى أن يحقق الإنجاز في باريس"، بحسبتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد رشح هدف لاعب المنتخب الأولمبي العراقي حسن خالد ضمن تصويت الهدف الأجمل في كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر.