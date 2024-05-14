فرض غرامة على برشلونة بسبب "قميص رافينيا"

وكان البرازيلي رافينيا قد سجل الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 93، واحتفل بخلع قميصه، وكان يرتدي قميصا داخليا مكتوب عليه (صلوا من أجل جمهورية ريو جراندي دي سول) وهي ولاية برازيلية تعرضت لفيضانات خطيرة.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه تم تغريم اللاعب مبلغ 601 يورو، والنادي 350 يورو، بدعوى خلع القميص، وهو الحد الأدنى في العقوبات.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وتجمد رصيد ريال سوسيداد عند 54 نقطة في المركز السابع.