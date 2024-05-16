عملية جراحية جديدة لنجم ريال مدريد

ويعاني المدافع النمساوي ديفيد ألابا، من تمزق على مستوى الرباط الصليبي للركبة اليسرى، تعرض له في كانون الأول الماضي.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألابا خضع لعملية تنظيف بسيطة، لن تؤخر موعد عودته للملاعب لأكثر من أسبوعين.وسافر صاحب الـ31 عاما مرارا إلى بلاده، وقام بزيارة مجموعة من المتخصصين، قبل أن يوصى بعد الفحص الأخير بضرورة إجرائه عملية جراحية أخرى.وكان ألابا قد خضع لعملية جراحية يوم 19 كانون الأول الماضي، وكان يستهدف التعافي سريعا من أجل الظهور مع منتخب النمسا في بطولة يورو 2024 المقبلة.لكن هذا الحلم تلاشى في آذار الماضي، بعدما علم بأنه لم يتعاف سريعا، على عكس زميليه إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا.ومن المتوقع أن يعود لاعب بايرن ميونخ السابق، للملاعب من جديد بحلول شهر أيلول أو تشرين الأول 2024 بحد أقصى.