برشلونة يبتعد بوصافة الليجا بفوزه على ألميريا

قاد فيرمين لوبيز فريقه برشلونة، للانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ألميريا، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا، في معقل الأخير ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط".

وسجل فيرمين لوبيز هدفي برشلونة في المباراة في الدقائق 14 و67.



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 17 نقطة في ذيل الترتيب.