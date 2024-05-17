بعد تألقه في البحرين.. ضرغام إسماعيل يتلقى عروضًا جديدة

وسجل إسماعيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 23 ليتوج مستوياته في المباراة بشكل خاص والموسم بشكل عام، ويسهم في فوز الخالدية باللقب المحلي.وتلقى وكيل أعمال اللاعب، عدة عروض منذ فترة ليست بالقصيرة، لكنه أجّل كل هذه العروض إلى ما بعد نهاية الدوري البحريني والذي حُسم الآن، بالتالي فإن موضوع العروض تصدر الحديث بين ضرغام إسماعيل ووكيل أعماله منذ يوم الاربعاء، بحسب winwin.كما ان ضرغام إسماعيل شعر براحة كبيرة في البحرين، هو يشعر بأنه استعاد مستوياته مع فريقه الخالدية، لذلك قرر منح الأولوية لفريق الخالدية في تجديد العقد، إذ يأمل إسماعيل أن يكون عرض الخالدية ملبيًا للطموح ليبقى موسمًا آخر في البحرين.ووكيل أعمال اللاعب لديه بالفعل مجموعة عروض من داخل البحرين ومن أندية خليجية أخرى، فضلًا عن أندية عراقية تسعى للظفر بخدماته، بالتالي فإن إسماعيل حدد أولوياته وهي الخالدية أولاً ومن ثم العروض الخليجية وأخيرًا أندية دوري نجوم العراق.ويريد ضرغام إسماعيل الابتعاد قليلًا عن الدوري العراقي في الفترة الحالية تمامًا كما فعل زميله علي عدنان، الذي فضل اللعب في إيران مع فريق مس رفسنجان على اللعب في دوري نجوم العراق، كما انه يشعر بأن مستوياته عادت من جديد كونه لعب خارج العراق.وانتقل ضرغام إسماعيل (29 عامًا) لصفوف الخالدية البحريني في 28 يوليو/ تموز 2023 قادمًا من فريق الطلبة العراقي، وينتهي عقده مع النادي البحريني بشكل رسمي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.وتبلغ القيمة السوقية للاعب ضرغام إسماعيل في الوقت الحالي 600 ألف يورو وقد وصلت قيمته مسبقًا إلى مليون و250 ألف يورو في عام 2017 عندما كان لاعبًا في صفوف فريق ريزا سبور التركي، وذلك حسب بيانات موقع ترانسفير ماركت المختص بالانتقالات.