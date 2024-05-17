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اليوم .. 4 مواجهات في دوري نجوم العراق
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السومرية نيوز – رياضة
تقام اليوم أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد، واربيل، وكربلاء .
وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصراً تجمع فريقي الكرخ وضيفه النفط على ملعب الساحر احمد راضي .
بينما تجري مباراتان عند الساعة 6:15 عصراً تجمع الأولى فريقي امانة بغداد، وضيفه فريق نفط البصرة وتقام المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد ، ويستضيف ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لاربيل مباراة فريق اربيل وضيفه فريق الحدود .
واخيراً تقام مباراة ضمن منافسات الجولة 29 تجمع فريق كربلاء وضيفه فريق الشرطة عند الساعة 8:30 مساءً .
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