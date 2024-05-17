كاساس "معجب" بمهارات محمد قاسم.. هل سيعود للمنتخب؟

ووضع كاساس في مفكرته لاعب فريق النجف محمد قاسم من أجل دعوته لقائمة المنتخب العراقي في المباراتين المقبلتين أمام إندونيسيا وفيتنام في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.كاساس معجب بمهارات قاسموأبدى كاساس إعجابه الكبير بالتمريرات والفواصل المهارية التي يقدمها اللاعب محمد قاسم مع فريق النجف، خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق، إذ تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار مع فريقه "غزلان البادية" وأسهم بشكل كبير في تسجيل العديد من الأهداف من خلال تمريراته الحاسمة وكل هذه التفاصيل رفعت رصيد اللاعب لدى كاساس.كما ان اللاعب محمد قاسم يعلم باهتمام كاساس به، لكنه في ذات الوقت هادئ ويركز على موسمه مع النجف، خاصةً أن الفريق منحه مساحة كافية لاستعادة مستوياته الغائبة منذ فترة طويلة لعدة أسباب، من بينها عدم الاستقرار وكثرة التنقل من نادٍ إلى آخر، وهذا الأمر أسهم بابتعاده عن صفوف المنتخب العراقي.يشار الى ان كاساس سبق له أن شاهد مقاطع فيديو للمنتخب العراقي والمستويات الكبيرة التي قدمها قاسم مع أسود الرافدين في وقت سابق، ووضع اللاعب في حساباته، لكن المدرب الإسباني لم يكن مقتنعًا كفاية لضمه إلى صفوف العراق، خصوصًا أن اللاعب لا يجيد الأدوار الدفاعية كونه يميل للعب في الأمام وخلف المهاجم.يذكر ان اللاعب محمد قاسم وبنسبة كبيرة جدًا لن يستمر مع فريق النجف، وسيحسم وجهته المقبلة الصيف القادم، إذ من المؤمل أن ينتقل إلى فريق آخر داخل العراق أو ينظر إلى العروض الخارجية، وأبرزها العروض من الأندية الإيرانية، بحسب winwin.ولعب محمد قاسم (27 عامًا) مع المنتخب العراقي 24 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفين، وكانت أهم مباراة له مع أسود الرافدين هي مواجهة منتخب قطر في كأس الخليج عام 2019 حين سجل ثنائية قادت منتخب بلاده للفوز في المباراة.