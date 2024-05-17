لن يشارك في الأولمبياد.. تحديد موعد عودة علي الحمادي للملاعب

وخضع الحمادي لعملية جراحية ناجحة في العضلة المقربة التي عانى منها طيلة مباريات الموسم الماضي سواء مع فريقه السابق ويمبلدون أو فريقه الحالي إبسويتش تاون.واللاعب علي الحمادي وبعد نجاح عمليته الجراحية في العضلة المقربة، تلقى توجيهات من الفريق الطبي المشرف على حالته، إذ أكد له الفريق أنه بحاجة إلى راحة سلبية كاملة بعيداً عن لعب كرة القدم لمدة تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع.علي الحمادي لن يخوض منافسات الأولمبيادكما ان علي الحمادي تلقى اتصالاً من المدير الإداري للمنتخب الأولمبي العراقي عبد الجبار هاشم، حيث اطمأن على صحته وأبلغه عن وضعه الحالي ومدة غيابه ومدى إمكانية مشاركته في أولمبياد باريس، لكن الحمادي أبلغ جبار بأنه لن يتمكن من اللعب في أولمبياد باريس بسبب مدة غيابه التي ستستمر لفترة طويلة، بحسب winwin.ويسعى الحمادي إلى استغلال فترة راحته السلبية بقضاء إجازته بعد انتهاء الموسم الكروي في دوري الدرجة الأولى والتأهل إلى البريميرليغ رفقة فريقه إبسويتش تاون، لكنه في ذات الوقت يسعى إلى العودة السريعة للملاعب من أجل اللحاق بتحضيرات فريقه للموسم المقبل.كما ان الحمادي سيغيب كذلك عن مباريات العراق في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والتي ستقام في شهر يونيو/حزيران المقبل، بالتالي فإن اللاعب لن يرتدي قميص المنتخبات العراقية قبل شهر أغسطس/ آب المقبل، وهو الموعد المتوقع لوصوله إلى جاهزيته الكاملة.وكان مدرب إبسويتش تاون كين ماكينا قد أكد في تصريحات صحفية قبل نهاية الموسم، بأنّ علي الحمادي يلعب وهو يعاني من إصابة في الوقت الحالي، وسيحتاج إلى عملية جراحية للعضلة المقربة هذا الصيف.تجدر الإشارة إلى أنّ الحمادي انتقل إلى صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف فريق ويمبلدون بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2028.