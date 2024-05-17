ريـال مدريد يغير خططه تجاه كروس ومودريتش

ذكرت صحيفة ماركا أن استمرار كروس مع الريال كان مرهونا باعتزاله كرة القدم من عدمه، أما مودريتش فلم تكن هناك أي خطة لتجديد عقده.وأضافت "الخطة تغيرت ويجهز مسؤولو ريال مدريد عرضا لتجديد عقد الثنائي لمدة موسم آخر، بعدما أثبتا قدرتهما على العطاء طوال الموسم الجاري، وهو ما أقنع إدارة النادي بالتفكير في استمراريتهما".وأشارت "لقد تقبل مودريتش دوره الجديد في الفريق، وأثبت أنه كان حاسما سواء شارك أساسيا أو من على مقاعد البدلاء، ومر بلحظات صعبة لكنه نجح في إعادة اكتشاف نفسه".وختمت ماركا تقريرها "ويبقى هذا الملف معلقا على رغبة الثنائي في الاستمرار ومدى اقتناعهما ببنود العقد الجديد، فهما حالتان مختلفتان على الورق لكنهما يتمتعان بثقل كبير بشأن مكانتهما لدى جماهير ريال مدريد".