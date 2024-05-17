التعادل السلبي يخيم على لقاء الكرخ والنفط في "نجوم العراق"

وانطلقت المباراة في العاصمة بغداد على ملعب الساحر أحمد راضي، في تمام الساعة الرابعة مساء.وبهذا التعادل، رفع النفط رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثامن، بينما يقبع الكرخ في المركز 16 برصيد 27 نقطة.