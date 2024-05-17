إقالة مدرب يوفنتوس لأسباب "سلوكية"

وأُوقف ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس لمباراتين بعد طرده في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم في الفوز على أتالانتا 1-0 الأربعاء، وفقاً لما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة أمس الخميس.وبررت لجنة الانضباط في الاتحاد قرارها بالإشارة بشكل خاص إلى "سلوكه العدواني تجاه الحكم المساعد الرابع"، بالإضافة إلى "عودته إلى أرض الملعب بعد طرده بسلوك غير محترم تجاه الحكام".وأصدر نادي يوفنتوس بيانًا رسميًا قال فيه إن الإقالة تأتي "بعد سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا".واعتبر النادي الإيطالي أن سلوكيات أليغري "تتعارض مع قيم يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله".وقال يوفنتوس في بيانه: "تنتهي فترة التعاون، التي بدأت في عام 2014، واستؤنفت في عام 2021 وانتهت بعد المواسم الثلاثة الأخيرة مع نهائي كأس إيطاليا".واختتم النادي الإيطالي بيانه قائلا: "نتمنى التوفيق لماسيميليانو أليغري في مشاريعه المستقبلية".ورمى أليغري الذي أنقذ موسمه بعد عدم التتويج بلقب الدوري للموسم الرابع توالياً ليوفنتوس، قميصه وربطة عنقه على أرض الملعب وصرخ في وجه الحكم الرابع خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها على أتالانتا وتوّج بطلاً للمرة الـ15 في تاريخ "السيدة العجوز".وصفّق المدرب البالغ 56 عاماً بشكلٍ ساخرٍ في وجه الحكم الرئيسي بعد طرده في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نهاية المباراة، ثم اقترب من الحكم الرابع بطريقةٍ تهديدية.وغادر أليغري الملعب قبل أربع دقائق على إطلاق الحكم صافرته النهائية، قبل العودة للاحتفال مع اللاعبين.ولم يكتفِ أليغري بمهاجمة الحكام، بل أظهرته مقاطع الفيديو وهو يُهاجم المدير الرياضي في النادي كريستيانو جيونتولي على أرض الملعب بعد نهاية المباراة، كما هدّد مدير تحرير يوميّة "توتوسبورت" في طريقه إلى المؤتمر الصحفي.وتراجع يوفنتوس على صعيد النتائج بشكلٍ كبيرٍ في الفترة الأخيرة، إذ تعادل في خمس مبارياتٍ متتالية في الدوري وخسر إياب نصف نهائي الكأس أمام لاتسيو 1-2 لكن تأهّل مستفيداً من فوزه 2-0 ذهاباً.ويحتل فريق "السيدة العجوز" الذي ضمن تأهله إلى دوري الأبطال، المركز الرابع بـ67 نقطة، بفارق الأهداف عن بولونيا الثالث والذي يلعب معه الإثنين في المرحلة 37 قبل الأخيرة.