مؤقتا.. الشرطة يعتلي صدارة الدوري بفوزه على كربلاء

وشهد ملعب كربلاء الدولي مجريات المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم الشرطة على كربلاء بهدف مقابل لاشيء أحرزه اللاعب بسام شاكر في الدقيقة 18 من الشوط.وفي الشوط الثاني تمكت القيثارة من إضافة هدف ثاني عن طريق اللاعب محمود المواس بالدقيقة 58 وقبل ان تنتهي المباراة بلحظات تمكن كربلاء من تقليص النتيجة عن طريق اللاعب كريم بتعريف بضربة جزاء في الدقيقة 91 من المباراة.وبهذه النتيجة تصدر الشرطة صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة فيما بات كربلاء بالمركز 14 برصيد 29 نقطة.