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مؤقتا.. الشرطة يعتلي صدارة الدوري بفوزه على كربلاء
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي الشرطة، اليوم الجمعة، من الفوز على نادي كربلاء ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري نجوم العراق واعتلاء صدارة الدوري مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة القوة الجوية والميناء غدا.
وشهد ملعب كربلاء الدولي مجريات المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم الشرطة على كربلاء بهدف مقابل لاشيء أحرزه اللاعب بسام شاكر في الدقيقة 18 من الشوط.
وفي الشوط الثاني تمكت القيثارة من إضافة هدف ثاني عن طريق اللاعب محمود المواس بالدقيقة 58 وقبل ان تنتهي المباراة بلحظات تمكن كربلاء من تقليص النتيجة عن طريق اللاعب كريم بتعريف بضربة جزاء في الدقيقة 91 من المباراة.
وبهذه النتيجة تصدر الشرطة صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة فيما بات كربلاء بالمركز 14 برصيد 29 نقطة.
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