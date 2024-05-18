السومرية نيوز – رياضة



ضمن لاعبان في صفوف القوة الجوية وجودهما في القائمة الأولية للمنتخب العراقي، في التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.







ويحرص مدرب المنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس، على حضور أغلب مباريات دوري نجوم العراق، وعلى وجه الخصوص في المرحلة المقبلة، بعدما ضمن التأهل مع المنتخب العراقي للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وكذلك حجز مقعد للعراق في كأس آسيا 2027، إذ يواصل المدرب البحث عن مواهب متميزة لتعزيز قائمة المنتخب العراقي بلاعبين جدد.



وكاساس وخلال الجولات الماضية، وضع في قائمته مجموعة من اللاعبين تمهيدًا لاستدعائهم للمنتخب العراقي، ومن بينهم أسماء سبق لها الحضور مع المنتخب وأسماء أخرى ربما تحظى بفرصة اللعب للمرة الأولى مع المنتخب العراقي، إذ يريد كاساس أن تكون المباراتان المقبلتان لتجربة الوجوه الجديدة أو التي لم تحصل على الفرصة الكافية.



المنتخب العراقي يضمّ نجمين من القوة الجوية

وقرر كاساس استدعاء لاعبي القوة الجوية حمود مشعان وحسن رائد لقائمة المنتخب الأولية في مباراتي إندونيسيا وفيتنام، إذ أبدى المدرب الإسباني إعجابه الكبير باللاعبين، وما قدماه من مستويات جيدة مع القوة الجوية، بعدما ساهما في اعتلاء الصقور للصدارة مجددًا بعد فترة من التراجع. وسيلعب "أسود الرافدين" مع إندونيسيا وفيتنام في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، يومي 6 و11 يونيو/ حزيران المقبل.ويحرص مدرب المنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس، على حضور أغلب مباريات دوري نجوم العراق، وعلى وجه الخصوص في المرحلة المقبلة، بعدما ضمن التأهل مع المنتخب العراقي للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وكذلك حجز مقعد للعراق في كأس آسيا 2027، إذ يواصل المدرب البحث عن مواهب متميزة لتعزيز قائمة المنتخب العراقي بلاعبين جدد.وقرر كاساس استدعاء لاعبي القوة الجوية حمود مشعان وحسن رائد لقائمة المنتخب الأولية في مباراتي إندونيسيا وفيتنام، إذ أبدى المدرب الإسباني إعجابه الكبير باللاعبين، وما قدماه من مستويات جيدة مع القوة الجوية، بعدما ساهما في اعتلاء الصقور للصدارة مجددًا بعد فترة من التراجع.

مشعان سبق أن أقنع كاساس مرات عدة في السابق، لكن عادة ما كان يفضل المدرب لاعبين آخرين على حسابه، مثل مناف يونس ومصطفى ناظم، لكن هذه المرة قد يحظى مشعان بدعوة رسمية للقائمة النهائية، فيما سيعتمد كاساس على حسن رائد مجددًا، بعدما سبق للاعب تمثيل العراق في 11 مناسبة رسمية. وساهم اللاعبان في احتلال فريق "الصقور" صدارة دوري نجوم العراق، بعد مرور 28 جولة برصيد 62 نقطة، بحسب winwin.



وضمن المنتخب العراقي صدارة المجموعة السادسة في التصفيات المزدوجة برصيد 12 نقطة، بعد فوزه على إندونيسيا وفيتنام، والفلبين مرتين. وسجل المنتخب العراقي في المباريات الأربع السابقة 12 هدفًا، فيما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.