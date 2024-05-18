تشافي يرد على أنباء إقالته من برشلونة

وأشارت تقارير صحفية أمس الجمعة إلى أن تشافي سيقال في الأسابيع المقبلة، لكن المدرب قال إن الإدارة "نقلت (له) الهدوء".وكان تشافي (44 عاما) قد أعلن في يناير الماضي أنه سيرحل عن النادي الكتالوني مع نهاية الموسم الحالي، لكن بعد سلسلة من العروض القوية، توصل في أبريل ولابورتا لاتفاق ببقائه حتى نهاية الموسم المقبل حيث ينتهي عقده في يونيو 2025.ولكن في تطور جديد، لم يسافر لابورتا برفقة بعثة برشلونة لمواجهة ألميريا التي انتهت بفوز "البلاوغرانا" 2-0 ضمن الدوري الخميس الماضي، وذلك بسبب غضبه من تصريحات تشافي قبل المباراة حسب هذه التقارير.وقال تشافي في مؤتمر صحفي يوم السبت عشية مواجهة رايو فايكانو في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني: "لا تهمني هذه الأخبار، (النادي) نقل لي الهدوء والثقة، بالنسبة لي لم يتغير أي شيء".وأضاف "سنجلس مع الرئيس، إذا كان يجب أن نتكلم حول أمر ما سنفعل، لكن نظريا كل شيء على حاله كما كان منذ ثلاثة أسابيع".واعتبر أسطورة النادي الكتالوني أن "الأمل والطموح" ما زالا قويين قبل انطلاق الموسم المقبل.وأضاف "ليس لدي أي شك بأن الأمور تسير على ما يرام، لدي مجموعة رائعة (من اللاعبين) ونحن نعلم أننا قادرون على المنافسة بشكل أفضل في الموسم المقبل".