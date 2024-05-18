الطلبة يهزم نفط ميسان بهدف يتيم في "نجوم العراق"

حقق نادي الطلبة، اليوم السبت، فوزاً على نظيره نفط ميسان، بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري نجوم العراق.

وسجل هدف الأنيق الوحيد، اللاعب محمد جواد في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الطلبة إلى النقطة 37 في المركز 11، بينما بقي رصيد نفط ميسان عند النقطة 37 أيضاً في المركز العاشر.

