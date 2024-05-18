"فيديو تاريخي".. ليفربول يودع كلوب بلقطات مؤثرة

ودع نادي ليفربول مدربه الألماني يورغن طلوب بطريقة استثنائية، وذلك قبل ساعات من خوضه آخر مباراة مع الفريق.

وكان كلوب أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، رحيله عن ليفربول، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي، ودون الانتظار لنهاية عقده في صيف 2025.



وقبل ساعات من مباراة كلوب الأخيرة مع ليفربول، التي ستكون ضد ولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد" في الجولة الأخيرة، من الدوري الإنجليزي، نشرت صفحات "الريدز" عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو استثنائي ومؤثر لرحيل كلوب.



وجاء في المنشور المصاحب للفيديو: "من الصعب أن نقول وداعًا، لكن دعونا نتذكر الأوقات الجميلة".