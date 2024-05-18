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"فيديو تاريخي".. ليفربول يودع كلوب بلقطات مؤثرة
Alsumaria Tv
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ودع نادي ليفربول مدربه الألماني يورغن طلوب بطريقة استثنائية، وذلك قبل ساعات من خوضه آخر مباراة مع الفريق.
وكان كلوب أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، رحيله عن ليفربول، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي، ودون الانتظار لنهاية عقده في صيف 2025.
وقبل ساعات من مباراة كلوب الأخيرة مع ليفربول، التي ستكون ضد ولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد" في الجولة الأخيرة، من الدوري الإنجليزي، نشرت صفحات "الريدز" عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو استثنائي ومؤثر لرحيل كلوب.
وجاء في المنشور المصاحب للفيديو: "من الصعب أن نقول وداعًا، لكن دعونا نتذكر الأوقات الجميلة".
وتضمن الفيديو بالفعل أبرز لحظات كلوب العاطفية واحتفالاته الشهيرة، منذ وصوله إلى النادي.
فضلا عن ذلك، تضمن الفيديو أبرز تتويجات ليفربول تحت قيادة كلوب، بداية من دوري أبطال أوروبا عام 2019، مرورا بالبريميرليغ في 2022، ووصولا إلى كأس رابطة المحترفين في العام الحالي.
كلوب تحدث أيضا بكلمات مؤثرة عبر الفيديو، حيث قال: "أحببت كل شيء في هذا النادي، وكل ما يتعلق بهذه المدينة وهؤلاء المشجعين".
وأضاف: "لقد أحببت هذا الفريق، وعد مرورنا معا بعديد المحطات عبر هذه السنوات الطويلة، فإن الاحترام يزداد والحب أيضا يزداد".
وأتم: "لقد قدمت إلى هنا كشخص عادي، وسأظل كذلك، رغم أنني لم أعش حياة عادية، أنا لا أشعر وكأنني في منزلي ولكن أنا في منزلي بالفعل".
يذكر أن كلوب تولى تدريب ليفربول في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، واستطاع قيادة الفريق للفوز بـ8 ألقاب محلية وقارية ودولية.
وينتظر أن يتولى الهولندي أرني سلوت مدرب فينورد تدريب ليفربول بداية من الموسم المقبل.
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