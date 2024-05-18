ليفركوزن يحقق إنجازا فريدا في الـ "بوندسليغا"

وعزّز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة الى 51 في مختلف المسابقات، وأمسوا على بعد مباراتين فقط من إنهاء موسم كامل من دون أي خسارة عندما يواجه أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأربعاء، وكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في نهائي كأس ألمانيا، السبت المقبل.تجدر الإشارة إلى أنّ تسمية "بوندسليغا" انطلقت عام 1963.ويدين بطل ألمانيا الجديد المتوّج باللقب للمرة الأولى في تاريخه في نيسان الماضي بفوزه إلى ثنائية النيجيري فيكتور بونيفايس (12) وروبرت أندريتش (27)، فيما قلّص التركي ميرت كومور النتيجة للفريق البافاري.ورفع ليفركوزن رصيده إلى 90 نقطة (28 فوزًا و6 تعادلات) في صدارة الترتيب، وبفارق شاسع بلغ 17 نقطة عن شتوتغارت الذي أنهى الموسم ثانيًا على حساب بايرن ميونيخ بعد فوزه الساحق على بوروسيا مونشنغلادباخ 4-0، فيما سقط بايرن على يد هوفنهايم 2-4 لينهي موسمًا "للنسيان".في معركة قاع الترتيب، نجح أونيون برلين في تفادي الهبوط، وحتى خوض مواجهة الملحق أمام ثالث الدرجة الثانية عندما فاز على فرايبورغ بالدقائق القاتلة 2-1 ليتقدم الى المركز الخامس عشر مستفيدا من خسارة بوخوم الكبيرة أمام فيردر بريمن 1-4.وسيكون على بوخوم خوض مواجهة الملحق أمام دوسيلدورف ثالث الدرجة الثانية، في حين سقط كولن رسميًا برفقة دارمشتات متذيّل الترتيب بعد خسارته أمام هايدنهايم 1-4.