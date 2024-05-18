رسمياً.. الإعلان عن أفضل لاعب في البريميرليج

ووفقًا للحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي على شبكة "إكس"، فإن فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، من حصد الجائزة.وقدم فودين أداء مميزا مع مانشستر سيتي طوال الموسم، حيث سجل 17 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.وساعد مستواه في اقتراب كتيبة السيتيزينز من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.يذكر أن مانشستر سيتي سيفوز باللقب إذا تفوق على وست هام، يوم الأحد، خلال منافسته الشرسة مع آرسنال على الصدارة.وقال فودين: "الفوز بهذه الجائزة إنجاز أفتخر به للغاية.. الدوري الإنجليزي الممتاز معروف بأنه الأعظم في العالم، ومن دواعي سروري أن يتم ترشيحي للجائزة مع العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين الذين قدموا جميعًا موسما استثنائيا مع أنديتهم".وأضاف: "بشكل عام، كنت سعيدًا جدًا بالطريقة التي لعبت بها هذا الموسم، وسعدت حقًا لأنني تمكنت من المساهمة في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة طوال الموسم".وختم: "أود أن أشكر جميع العاملين في السيتي والمدربين وخاصة زملائي في الفريق لأنه بدونهم لم يكن هذا الإنجاز ممكنا، وأود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من صوت لي لأن الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي".