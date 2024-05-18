التعادل يحسم لقاء الزوراء وزاخو في "نجوم العراق"

حسم التعادل الايجابي، مساء اليوم السبت، لقاء فريقي الزوراء وزاخو في دوري "نجوم العراق" لكرة القدم.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين للفريقين عبر ركلتي جزاء خلال المباراة التي احتضنها ملعب الزوراء في بغداد. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزوراء الى 56 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد زاخو الى 49 نقطة في المركز الرابع.