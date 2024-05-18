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"نجوم العراق".. الجوية والميناء يتقاسمان نقاط مباراتهما

رياضة

2024-05-18 | 15:30
&quot;نجوم العراق&quot;.. الجوية والميناء يتقاسمان نقاط مباراتهما
808 مشاهدة

تعادل فريقا القوة الجوية والميناء، مساء السبت، في دوري "نجوم العراق" لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب الميناء في محافظة البصرة، بدون أهداف.
 
وبعد انتهاء المباراة ارتفع رصيد الجوية الى 63 نقطة في المركز الثاني خلفا للشرطة برصيد 64، كما ارتفع رصيد الميناء الى 33 نقطة في المركز 12.
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