مدرب الزوراء: نأسف للتعادل ونعدكم بالانتصارات

وتعادل فريق الزوراء (1-1) مع ضيفه زاخو خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق.وقال عصام حمد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنهم كانوا يتمنون مواصلة الانتصارات لإسعاد الجمهور لذا يأسفون على التعادل مع زاخو، مضيفًا: "قدّمنا مباراة رائعة، ولكن ركلة الجزاء تسببت في الضغط على اللاعبين".وأتم مدرب فريق الزوراء تصريحاته بقوله: "خلال الشوط الثاني كنا الأقرب للتسجيل وإن شاء الله نعاود الانتصارات في المقبل".ومن جانبه قال لاعب فريق الزوراء، محمد علي عبود، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي ذاته، إنهم قدموا مستوى جيدًا أمام زاخو؛ حيث أضاعوا عدة فرص ولكن الحظ لم يسعفهم، واعدًا الجماهير بالتعويض في المباريات المقبلة.وأوقف التعادل سلسلة انتصارات الزوراء منذ التعادل السلبي أمام النجف في نهاية شهر مارس/آذار الماضي؛ حيث فاز بعدها بـ 8 مباريات متتالية.التعادل رفع رصيد فريق الزوراء إلى النقطة 56 في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن القوة الجوية الوصيف وبفارق 7 نقاط عن زاخو صاحب المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.