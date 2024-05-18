ظاهرة سلبية تحرج رونالدو بالدوري السعودي

وفشل رونالدو في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على الهلال، الجمعة، إذ تعادلا 1-1 في الجولة 32.وصبت جماهير النصر غضبها على رونالدو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه أحد أسباب ضياع الانتصار بسبب كثرة الفرص التي أهدرها.وأهدر رونالدو 3 فرص مؤكدة للتسجيل أمام الهلال، أمس، بواقع فرصتين في الشوط الأول وواحدة في الثاني.ووفقا لموقع "سوفا سكور" فإن رونالدو زاد رصيده من الفرص المهدرة بالموسم الجاري، إلى 31 فرصة مؤكدة.ويأتي بعد رونالدو ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال إذ أهدر (22) فرصة، ثم موسى ديمبيلي مهاجم الاتفاق (20)، والنيجيري أوديون إيجالو (18)، فالمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد (17)، بالتساوي مع كل من الكاميروني كارل إيكامبي مهاجم الاتفاق، والمصري محمد شريف مهاجم الخليج.يذكر أن رونالدو يحتل صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد (33) هدفا، يليه ميتروفيتش (27)، ثم عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة (19).