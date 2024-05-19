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بعد انتهاء إعارته مع "المرخية".. العراقي بشار رسن يتلقى 3 عروض
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تلقى اللاعب العراقي الدولي بشار رسن، ثلاثة عروض لتمثيل أحد الفرق في الفترة القادمة، وذلك بعد انتهاء إعارته مع فريقه المرخية القطري، والتي استمرت لنصف موسم قادمًا من فريق قطر، ليصبح الآن لاعبًا حرًّا ومن دون نادٍ.
يقضي اللاعب بشار رسن حاليًّا فترة إجازة بعد نهاية الموسم الكروي في دوري نجوم قطر، وانتهاء تجربته مع فريقي قطر والمرخية، إذ قرر الاستمتاع بالأجواء مع العائلة أولاً، ومن ثم النظر في العروض المقدمة إليه من خلال وكيل أعماله.
وأبلغ وكيل أعمال اللاعب رسن بأن هناك ثلاثة عروض على طاولته، وهي من أندية القوة الجوية العراقي وبيرسبوليس الإيراني، فضلاً عن عرض ثالث من الجزيرة الإماراتي، لكن رسن لم يحسم مصيره بعد، وسينتظر لعدة أيام قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما ان رسن يتطلع لخوض تجربة جديدة، لذلك قد يكون عرض الجزيرة الإماراتي مناسبًا له، في حال تم الاتفاق على الأمور المادية، كون اللاعب سبق له أن لعب في القوة الجوية وبيرسبوليس، لذلك ستحظى تجربة الجزيرة بأولوية لدى اللاعب، فيما ان رسن سيستشير زميله أيمن حسين بشأن عرض الجزيرة الإماراتي، خصوصًا أن حسين مثل الفريق في عام 2023، ويعلم كل صغيرة وكبيرة في النادي على الرغم من قصر التجربة، بحسب winwin.
وبشار رسن لا يفكر حاليًّا بالعودة إلى العراق، وبالتحديد إلى صفوف القوة الجوية، كونه وضع هذا الأمر كاحتمال أخير، لأن اللاعب يريد الاستمرار بتجربة الاحتراف خارج العراق، لا سيما أن وكيل أعماله الإيراني بهروز دزهبود يحرص على ذلك فعلًا، وأبلغ رسن بالانتظار، لربما تكون هناك عروض أكثر.
ولعب رسن (27 عامًا) طوال مسيرته الكروية في أربعة أندية، هي القوة الجوية وبيرسبوليس وقطر والمرخية. ويمتلك بشار رسن 65 مباراة دولية رسمية مع المنتخبات العراقية (الأول والأولمبي)، سجل خلالها 6 أهداف.
ويلعب رسن في مركز الجناح الأيمن والأيسر وفي مركز صانع اللعب، لذلك يميل إلى صناعة الفرص أكثر من تسجيل الأهداف، فيما تبلغ قيمته السوقية 750 ألف يورو.
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