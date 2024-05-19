راضي شنيشل يتلقى دفعة إيجابية قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، إذ ستقام المباريات خلال شهر يوليو/ تموز المقبل.وأكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، سعادته بحصوله على الضوء الأخضر من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم لضم لاعبين محترفين، إذ تلقى الاتحاد بدوره تأكيدات بالتحاق لاعبين محترفين لصفوف الفريق العراقي الذي يستعد للمشاركة في الأولمبياد.ويعول شنيشل كثيرًا على وجود أمين ضمن تشكيلته بسبب مستوياته الكبيرة والانسجام بينه وبين اللاعب علي جاسم، كونهما لعبا معًا في منتخبي الشباب والمنتخب العراقي الأول.والأمر الذي يسعد المدرب في وجود اللاعبين هو أعمارهم الصغيرة، كونهما لن يأخذا المراكز الثلاثة المتاحة للاعبين فوق السن القانونية (أكبر من 23 عامًا) كون حسين علي يبلغ من العمر 22 عامًا ويوسف أمين يبلغ 20 عامًا فقط.ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب الأولمبي العراقي تغييرات كثيرة في أولمبياد باريس، مع استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين، والتغيير لن يقتصر على اللاعبين فقط، وإنما طالب المدرب راضي شنيشل الاتحاد العراقي بالاستعانة بمدربين مساعدين أجانب في أولمبياد باريس 2024.