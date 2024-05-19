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راضي شنيشل يتلقى دفعة إيجابية قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تحصل مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل على "الضوء الأخضر" بوجود لاعبين محترفين في صفوف فريقه قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024.
وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، إذ ستقام المباريات خلال شهر يوليو/ تموز المقبل.
وأكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، سعادته بحصوله على الضوء الأخضر من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم لضم لاعبين محترفين، إذ تلقى الاتحاد بدوره تأكيدات بالتحاق لاعبين محترفين لصفوف الفريق العراقي الذي يستعد للمشاركة في الأولمبياد.
كما ان الاتحاد العراقي لكرة القدم تلقى تأكيدًا رسميًّا من قبل إدارة نادي هيرنيفين الهولندي، بالتحاق اللاعب حسين علي بالمنتخب الأولمبي للمشاركة مع العراق في أولمبياد باريس، لذلك سيكون اللاعب العراقي ضمن القائمة النهائية للعراق في البطولة.
ووافقت إدارة نادي آينتراخت براونشفايغ الألماني، أيضًا على مشاركة اللاعب يوسف أمين في أولمبياد باريس، وسيتم إرسال الموافقة بكتاب رسمي إلى الاتحاد العراقي يوم الثلاثاء المقبل.
ويعول شنيشل كثيرًا على وجود أمين ضمن تشكيلته بسبب مستوياته الكبيرة والانسجام بينه وبين اللاعب علي جاسم، كونهما لعبا معًا في منتخبي الشباب والمنتخب العراقي الأول.
والأمر الذي يسعد المدرب في وجود اللاعبين هو أعمارهم الصغيرة، كونهما لن يأخذا المراكز الثلاثة المتاحة للاعبين فوق السن القانونية (أكبر من 23 عامًا) كون حسين علي يبلغ من العمر 22 عامًا ويوسف أمين يبلغ 20 عامًا فقط.
يشار الى ان راضي شنيشل حتى الآن لم يغير قناعاته بالثلاثي (فوق السن القانوني) الذي سيمثل العراق بالأولمبياد، حيث سيوجد كل من مهاجم القوة الجوية أيمن حسين، وكذلك مدافع القوة الجوية سعد ناطق، ومتوسط ميدان الصقور أيضًا سعد عبد الأمير، على الرغم من أن الأخير هو الأقل من حيث الحظوظ في الوجود بباريس، بحسب winwin.
ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب الأولمبي العراقي تغييرات كثيرة في أولمبياد باريس، مع استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين، والتغيير لن يقتصر على اللاعبين فقط، وإنما طالب المدرب راضي شنيشل الاتحاد العراقي بالاستعانة بمدربين مساعدين أجانب في أولمبياد باريس 2024.
وسبق لمنتخب أولمبي العراق أن شارك 5 مرات في دورة الألعاب الأولمبية، وذلك أعوام 1980 و1984 و1988 و2004 و2016، حيث كانت أفضل نتائجه الحصول على المركز الرابع في دورة أثينا 2004، بينما كان أولمبياد ريو في البرازيل آخر مشاركة له.
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