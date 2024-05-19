مدرب سيدات برشلونة مرشح لخلافة تشافي

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة، قبل أن يتراجع عن موقفه، ويتفق مع رئيس النادي خوان لابورتا على الاستمرار.لكن تصريحات تشافي الأخيرة، حول عدم قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى، بسبب ظروف النادي الاقتصادية، أثارت حفيظة لابورتا، الذي يفكر في التراجع عن اتفاقه مع المدرب.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني فإن رافا ماركيز (مدرب الرديف) ليس المرشح الوحيد لقيادة برشلونة من داخل النادي الكتالوني، لكن الإدارة تقيم أيضا خيار منح المهمة ليوناتان جيرالديز، مدرب فريق السيدات للبارسا.وأشار إلى أن إدارة برشلونة لديها اتفاق مبرم للسماح لجيرالديز بالانضمام إلى واشنطن سبيريت في الدوري الأمريكي بنهاية الموسم، لكنها على استعداد لكسر هذا الاتفاق ومنح مدرب السيدات مهمة قيادة فريق الرجال اعتبارا من الموسم المقبل.