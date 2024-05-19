رسميا.. يوفنتوس يعلن عن خليفة أليغري لقيادة الفريق

وأكد يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "باولو مونتيرو، المدير الفني لفريق الشباب، سيتولى قيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".وجاء في البيان أن "مونتيرو سيتولى مهمة تدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي".وسيخوض المدرب الجديد الحصة التدريبية الأولى له مع يوفنتوس في وقت لاحق اليوم الأحد قبل مواجهة نادي بولونيا غدا الاثنين، كما سيقود الفريق في المباراة الأخيرة لهذا الموسم ضد نادي مونزا.ويعتبر مونتيرو أحد أساطير يوفنتوس، حيث قضى معه فترة طويلة كلاعب قبل أن يعود مجددا للنادي كمدرب لفريق تحت 19 عاما.وكان نادي يوفنتوس أقال أليغري من منصبه الجمعة الماضي بعد يومين من قيادته الفريق للتتويج بلقب كأس إيطاليا.وقال يوفنتوس إنه قرر الانفصال عن أليغري الذي واجه الكثير من الضغوط بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي، جراء "سلوك" المدرب الذي طرد في نهائي الكأس ضد أتالانتا الأربعاء الماضي وهاجم الحكام وحتى المدير الرياضي في النادي كريستيانو جونتولي ومدير تحرير صحيفة "توتوسبورت" الرياضية.