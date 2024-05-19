رسميا.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي

وبذلك يتوج مانشستر سيتي رسميا بطلا للدوري الانجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي بقيادة بيب غوارديولا و العاشرة في تاريخه بعد حصده ٩١ نقطة.فيما خسر آرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم فوزه على ضيفه إيفرتون (2-1)، اليوم الأحد، في مباراة احتضنها ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الأخيرة.