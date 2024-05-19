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رسميا.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي
Alsumaria Tv
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توج نادي مانشستر سيتي، اليوم الاحد، ببطولة للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.
وبذلك يتوج مانشستر سيتي رسميا بطلا للدوري الانجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي بقيادة بيب غوارديولا و العاشرة في تاريخه بعد حصده ٩١ نقطة.
فيما خسر آرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم فوزه على ضيفه إيفرتون (2-1)، اليوم الأحد، في مباراة احتضنها ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الأخيرة.
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