عثرت على حطام مروحية رئيسي.. تعرف على المسيرة التركية "أقينجي" (صور)

و"أقينجي"، وفقا لموقع "إرم نيوز" طائرة قتالية بدون طيار ذات قدرة تحمّل كبيرة، وتطير على ارتفاعات عالية، طوّرتها شركة صناعة الدفاع "بيكار" التركية.ويبلغ وزن الطائرة أكثر من 5 أطنان، وتعمل بمحركيْن اثنين، وتزيد حمولتها عن 1350 كيلوغراما، وقد تم إدراجها ضمن القطع العسكرية التركية في 29 أغسطس 2021.وتمتلك المسيّرة التركية منظاراً ليلياً وكاميرات رؤية ليلية، مكنتها من تحديد موقع سقوط مروحية رئيسي رغم الظروف الجوية الصعبة وكثافة الضباب الذي لف المنطقة.وهذه الطائرة ذات قدرة قتالية في الجو، وقد تم تجهيزها بأنظمة الدعم الإلكتروني والهجوم المضادة، كما أنها مزودة بأنظمة اتصالات الأقمار الصناعية المزدوجة، ورادار جو-جو، ورادار تجنب الاصطدام.ولهذه الطائرة ثلاث نسخ هي "أقينجي أ" و"أقينجي ب" و"أقينجي ج" ولكل منها مميزاتها وتختلف أساسا من حيث قوة محركاتها.