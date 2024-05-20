اليوم.. انطلاق الجولة الـ30 من دوري نجوم العراق

في اللقاء الأول يأمل الحدود استعادة ثقة الفوز بعد 4 مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار، إذ تعادل في 3 مواجهات أمام دهوك ونفط ميسان وأربيل، وفي المقابل خسر بملاقاة القوة الجوية بثلاثية نظيفة.وانتهى لقاء الذهاب بفوز الحدود بثلاثة أهداف لاثنين، وبالتالي فإنه يسعى جاهداً لتكرار نتيجة المرحلة الأولى بغية الحفاظ على موقعه بين كبار الأندية، لا سيما أنه يتواجد بالمركز الثامن وله (39 نقطة).بدوره يطمح نوروز للعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تحفزه لمواصلة المنافسة نحو بلوغ المربع الذهبي، ونجح الفريق الشمالي باجتياز اختبار نفط الوسط بأربعة أهداف لثلاثة، وبذلك رفع رصيده إلى النقطة (44) في المرتبة السابعة.من جانبه يتطلع النفط لتصحيح المسار أمام فريق القاسم، عقب سلسلة من النتائج المتواضعة آخرها التعادل السلبي بمواجهة الكرخ. وعلى الجانب الآخر يرنو ممثل محافظة بابل إلى تأكيد صحوته بعد تغلبه في الجولة السابقة على الكهرباء بثنائية مقابل هدف واحد، وهو يعول على استفاقته الأخيرة من أجل تحقيق فوزه الثاني توالياً.وتُمنّي الجماهير البابلية النفس بأن يظهر فريقها بأداء جيد يسهم بحصد 3 نقاط جديدة تؤهله لترك منطقة القاع.ويقف النفط في المرتبة التاسعة برصيد (39 نقطة)، في حين لدى نادي القاسم صاحب المركز الثامن عشر (22 نقطة).