اندية سعودية تضع عينها على هدف برشلونة

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة تويتر "تلقى بنجامين سيسكو، عرضين بالفعل من أندية الدوري السعودي".وأضاف "على الرغم من العروض المالية الضخمة التي حصل عليها سيسكو، ليس لدى اللاعب أي خطط للذهاب إلى السعودية".ونوه "عرض لايبزيج على سيسكو، عقدا جديدا بالفعل، بينما تواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الضغط من أجل التوقيع معه".وارتبط اسم سيسكو كثيرا بالانتقال إلى ميلان وبرشلونة، لتعويض جيرو وروبرت ليفاندوفسكي.كما ذكرت تقارير مؤخرا أن بنجامين سيسكو ضمن الأهداف التي يراقبها أهلي جدة في الصيف المقبل.