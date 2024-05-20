نجوم العراق.. الحدود يقلب الطاولة على نوروز ويهزمه بهدفين لواحد

وتقدم نوروز أولاً عبر اللاعب إبراهيم توميو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 68 تمكن اللاعب إبراهيم غازي من إحراز هدف التعادل، قبل أن يضيف حسين جبار الهدف الثاني عند الدقيقة 87.وبهذا الفوز، رفع الحدود رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 44 في المركز السابع.