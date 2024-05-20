في برشلونة.. سبب مريب لتأجيل اجتماع تشافي مع لابورتا

وكانت تصريحات تشافي حول عدم قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى، بسبب ظروف النادي الاقتصادية، قد أثارت حفيظة لابورتا، الذي يفكر في إقالة المدرب.ووفقا لصحيفة "آس"، قالت مصادر من برشلونة، إن لابورتا قرر تأجيل اجتماعه المصيري مع تشافي، حتى بعد مباراة إشبيلية، لعدم تشتيت انتباه فريق السيدات، الذي سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا في ليون السبت المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام لابورتا المفاجئ بفريق السيدات، مثير للفضول، خاصة أنه لم يحضر تسليمهم الأخير للكأس، بسبب عدم مناسبة ذلك لجدوله الزمني.وقالت تقارير إسبانية، أمس الأحد، إن الإدارة تقيم أيضًا خيار منح مهمة قيادة برشلونة إلى جوناثان جيرالديز مدرب فريق السيدات للبارسا.وأوضحت أن لابورتا يتمسك برحيل تشافي، ولو كان برشلونة يملك الأموال، لصدر قرار الإقالة بالفعل.وذكرت أن لابورتا قد يكرر مع تشافي، ما فعله رفقة رونالد كومان، وهو مبدأ "ستبقى لأنني لم أجد مدربا غيرك".وكشفت أن برشلونة لديه خيار التعاقد مع مدرب بتكلفة زهيدة، وهو رافا ماركيز الذي يقود فريق الرديف، لكنه اسم لا يحظى بإجماع في مجلس الإدارة.