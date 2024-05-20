سان جيرمان يكافئ نجمه بعقد جديد

وأكد النادي الباريسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه منح لاعب الوسط الشاب سيني مايولو أول عقد احترافي.ووقع مايولو (18 عاما) على تعاقد مدته ثلاثة مواسم ينتهي في صيف 2027.وانضم اللاعب الواعد لأكاديمية بي إس جي ببلوغه 12 عاما، وقام لويس إنريكي مدرب الفريق بتصعيده للفريق الأول هذا الموسم 2024/2023.وأشرك إنريكي اللاعب الشاب في 8 مباريات ببطولة الدوري وعددا من لقاءات كأس فرنسا وسجل هدفا.وعلق سيني مايولو قائلا: "سعيد بتوقيع أول عقد احترافي مع سان جيرمان، فريقي المفضل، إنه حلم الطفولة، وعملت كثيرا لتحقيقه".من جانبه قال ناصر الخليفي رئيس النادي: "سعداء بهذه الخطوة لأن تواجد المزيد من ناشئي الأكاديمية يمثل قوة دافعة لمستقبل بي إس جي".وأكد: "بناء الفريق من أكاديمية النادي هو ركيزة أساسية للمرحلة الجديدة من أجل التطور والنجاح".