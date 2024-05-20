رسمياً.. ليفربول يعلن خليفة كلوب

ورحل كلوب عن تدريب ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد رحلة طويلة داخل ملعب آنفيلد بدأت عام 2015، وحقق خلالها 8 بطولات.وكشف ليفربول، في بيان عبر موقعه الرسمي أن الهولندي آرني سلوت، مدرب فينورد، سيتولى قيادة الفريق، بداية من الموسم المقبل.وقال ليفربول، في بيانه: "يمكن لنادي ليفربول أن يعلن موافقة آرني سلوت على تولي منصب المدير الفني، بداية من 1 حزيران 2024، بشرط الحصول على تصريح عمل".وأضاف البيان: "سينضم المدرب البالغ من العمر 45 عامًا إلى الريدز قادمًا من فينورد، قبل موسم 2024-25، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الهولندي مقابل خدماته".وتابع: "سيحل سلوت محل يورجن كلوب على رأس القيادة الفنية للفريق، بعدما قرر المدرب الألماني الرحيل عن منصبه في نهاية الموسم الحالي".وسيصل سلوت إلى ليفربول، بعد 3 مواسم ناجحة للغاية مع فينورد، قاد الفريق خلالها إلى لقب الدوري في 2023، وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي مرتين، وفي الآونة الأخيرة، ساعد سلوت فينورد على الفوز بكأس هولندا في أبريل/نيسان الماضي، بعد فوزه على إن إي سي نيميجن 1-0 في النهائي.