رغم التكهنات.. صلاح يلمح للبقاء مع ليفربول

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية إلى أن كبار أندية السعودية تسعى لضم صلاح في ظل تبقي عام واحد في عقده مع ليفربول.وحاول اتحاد جدة ضم صلاح في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك بخدمات نجمه المصري.وكتب صلاح، عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".وأضاف: "جماهيرنا تستحق ذلك، وسنقاتل بكل قوة".وتشير تغريدة صلاح إلى أنه مستمر مع ليفربول في الموسم الجديد، علمًا بأن الفريق لم يحقق سوى لقب كأس الرابطة فقط هذا الموسم.وكان ليفربول منافسًا قويًا على لقبي البريميرليج والدوري الأوروبي، لكنه انهار في الأمتار الأخيرة ليخرج بلقب وحيد.يشار إلى أن ليفربول أعلن رسميًا تعيين الهولندي آرني سلوت، ليتولى قيادة الفريق خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.