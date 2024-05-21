شاب من سامراء يتحدى الظروف ويفوز ببطولة "سيد الكون" لكمال الاجسام في السليمانية (صور)

وتمكن السامرائي من خطف ذهبية فئة كلاسيك بدي على طول+180، ليتحدى بذلك ظروفه الصعبة وقصر فترة التجهيز للبطولة، لتكون بذلك خطوة أخرى نحو حصد المزيد من البطولات المحلية والدولية.

وتنوعت البطولة، بين فئات كمال الاجسام والكلاسيك والكلاسيك فيزيك والموديل، إضافة الى تقسيمها على أساس الشباب والمتقدمين والمخضرمين لكل الفئات.وتعتبر بطولة "سيد الكون"، اول بطولة دولية يستضيفها العراق بعد 52 سنة عن آخر بطولة دولية نظمها في بغداد.من جهته، أكد الاتحاد العراقي لكمال أجسام أن العراق عازم على احتضان المزيد من البطولات لاسيما بعد النجاح الكبير في استضافة بطولة سيد الكون التي اختتمت في السليمانية.وحقق العراق إنجازا كبيرا في ختام بطولة سيد الكون التي احتضنتها محافظة السليمانية على مدى ثلاثة أيام، والتنظيم العالي الذي نال إشادة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي وجميع الوفود المشاركة، عزز روح الإصرار على استضافة البطولات المقبلة وأهمها بطولتا آسيا والعالم.وأحرز العراق المركز الأول فرقياً ومنتخب سوريا جاء بالمركز الثاني فيما أحرز منتخب إيران المركز الثالث.