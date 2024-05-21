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رونالدو يقود "البحارة" في يورو 2024
Alsumaria Tv
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أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، القائمة الرسمية لمنتخب البحارة في يورو 2024.
وجاء كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على رأس اختيارات مارتينيز، ليقترب من الظهور في اليورو للمرة السادسة في تاريخه.
وجاءت قائمة البرتغال كاملة، كالآتي:
حراسة المرمى: ديوجو كوستا - سا - باتريسيو.
الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - دالوت - إيناسيو - كانسيلو - نيلسون سيميدو - نونو مينديز - بيبي - روبن دياز.
الوسط: برونو فرنانديز - جواو نيفيز - بالينيا - أوتافيو - روبن نيفيز - فيتينيا.
الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - كونسيساو - جونزالو راموس - جواو فيليكس - بيدرو نيتو - لياو.
جدير بالذكر أن البرتغال ستلعب ضمن المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخبات جورجيا وتركيا والتشيك.
وستبدأ البرتغال منافساتها في البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا يوم 18 يونيو/حزيران المقبل أمام التشيك.
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