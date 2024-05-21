رونالدو يقود "البحارة" في يورو 2024

وجاء كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على رأس اختيارات مارتينيز، ليقترب من الظهور في اليورو للمرة السادسة في تاريخه.وجاءت قائمة البرتغال كاملة، كالآتي:حراسة المرمى: ديوجو كوستا - سا - باتريسيو.الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - دالوت - إيناسيو - كانسيلو - نيلسون سيميدو - نونو مينديز - بيبي - روبن دياز.الوسط: برونو فرنانديز - جواو نيفيز - بالينيا - أوتافيو - روبن نيفيز - فيتينيا.الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - كونسيساو - جونزالو راموس - جواو فيليكس - بيدرو نيتو - لياو.جدير بالذكر أن البرتغال ستلعب ضمن المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخبات جورجيا وتركيا والتشيك.وستبدأ البرتغال منافساتها في البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا يوم 18 يونيو/حزيران المقبل أمام التشيك.