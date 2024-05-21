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تعرف على قائمة الأسود الثلاثة في أمم أوروبا 2024
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف مدرب المنتخب الانجليزي غاريث ساوثغيت، عن قائمة منتخب إنجلترا الأولية المستدعاه المشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024.
وشهدت القائمة استدعاء جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ.
ومن المقرر أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعب فقط خلال حزيران المقبل، وجاءت كالتالي:
دين هندرسون، جوردان بيكفورد، آرون رامسدال، جيمس ترافورد.
جاراد برانثويت، لويس دونك، جو جوميز، مارك جويهي، إزري كونسا، هاري ماغواير، جاريل كوانساه، لوك شو، جون ستونز، كيران تريبيير، كايل ووكر.
ترينت ألكسندر – أرنولد، كونور غالاغر، كيرتس جونز، كوبي ماينو، ديكلان، رايس آدم وارتون،
جود بيلينجهام، أنتوني جوردون، جاك غريليش، كول بالمر، بوكايو ساكا، جارود بوين، إيبيريتشي إيزي، فيل فودين، هاري كين، إيفان توني، جيمس ماديسون، أولي واتكينز.
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