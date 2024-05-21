بعد اعلان اعتزاله.. فينيسيوس يوجه رسالة لكروس ويعده بهذا الامر

ونشر فينيسيوس، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورا له رفقة كروس، وكتب عليها: "عبقري.. لقد كانت أقرب كلمة يمكن أن أجدها لوصفك يا توني.. ومع ذلك هي بعيدة عما تستحقه".وأضاف: "اليوم هو يوم حزين بالنسبة لي ولمشجعي ريال مدريد، لكنه يوم رهيب للكرة، وللعبة كرة القدم لمعرفة أننا قريبا لن نحظى بك مرة أخرى.. لا تزال تستطيع أن تقدم لنا المزيد، الكثير جدا، لكني أفهمك".واختتم: "شكرا على كل تمريرة، على كل توجيه، وللسماح لنا بتعلم الكثير خلال هذه السنوات. نحن نحبك! هيا بنا لتحقيق اللقب الخامس عشر (بدوري الأبطال) من أجلك.. يا لك من شخص رائع".يذكر أن كروس دافع عن قميص ريال مدريد لمدة 10 سنوات، حقق خلالها 22 لقبا في 463 مباراة، وهي: 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.حسم توني كروس، نجم وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا، مستقبله مع الساحرة المستديرة في ظل انتهاء عقده مع الملكي بنهاية الموسم الحالي.وسيخوض توني كروس قبلها آخر مباراة له بقميص ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند الألماني يوم السبت 1 يونيو/ حزيران المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.وفضل النجم الألماني بهذا القرار تعليق حذائه في الفريق الملكي، وعدم اللعب لأي فريق آخر بعد انتهاء مشواره مع الفريق الذي صنع الكثير من مجده بين جدرانه.ووجه توني كروس رسائل الشكر والامتنان لمن رحبوا به في نادي العاصمة الإسبانية والجماهير التي دعمته منذ اليوم الأول.وشدد كروس على أنه سيفي بوعد عدم تمثيل أي فريق آخر بعد ريال مدريد، وستكون كأس أمم أوروبا "يورو 2024" على أرض بلاده هي نهاية علاقته بكرة القدم الاحترافية.واختتم: "كان طموحي دوماً إنهاء مسيرتي وأنا في ذروة أدائي، ومن الآن فصاعداً لا أفكر إلا في الخامسة عشرة (يقصد لقب دوري أبطال أوروبا).. إلى الأمام يا مدريد".ويستهدف ريال مدريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه عندما يواجه بروسيا دورتموند في نهائي الكأس ذات الأذنين.