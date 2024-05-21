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أمانة بغداد يهزم الميناء بثنائية في "نجوم العراق"
Alsumaria Tv
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حقق أمانة بغداد فوزاً على الميناء، بهدفين نظيفين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق.
وسجل هدفي الأمانة، فلورينت ديدير في الدقيقة 25، وحسين زيادة في الدقيقة 53.
وبهذا الفوز، رفع أمانة بغداد رصيده إلى 22 في المركز 19 (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 33 في المركز 12.
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